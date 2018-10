ANTT reajusta tarifas de pedágio na BR-163 em 2,18%

17/10/2018 | 13:07



A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) reajustou a tarifa de pedágio da BR-163 em 2,18%, na região de Mato Grosso. A estrada é uma das principais rotas de escoamento de grãos produzidos no Centro-Oeste. Publicada no Diário Oficial da União (DOU) nesta quarta-feira, 17, a medida passa a valer a partir da quinta-feira, 18.

Na prática, são acrescidos R$ 0,10 aos atuais valores de pedágio. Assim, as novas tarifas variam de R$ 3,80 a R$ 7, de acordo com a área de abrangência, informou em nota a concessionária Rota do Oeste, responsável pelo trecho mato-grossense da BR-163.

"A definição de reajuste é atribuição do governo federal. O cálculo realizado pela ANTT para revisão tarifária tem como base o índice da inflação do período (IPCA), a inclusão ou exclusão de obrigações a serem cumpridas pela concessionária e o cumprimento do contrato assinado entre o Governo Federal e a Rota do Oeste", explica o comunicado da concessionária.

Com relação ao IPCA, o período considerado para estudo foi de julho de 2017 a julho de 2018.

A Rota do Oeste destaca que os valores arrecadados nas praças de pedágio são investidos majoritariamente na BR-163, por meio dos serviços de conservação, recuperação e manutenção do pavimento, bem como para custear os atendimentos aos usuários.

As equipes realizam trabalhos diversos, que, segundo a nota, vão desde recolhimento de objetos na pista à prestação de socorro e resgate de vítimas de acidentes, "com foco na garantia da segurança e preservação da vida".