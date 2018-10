'Estamos com uma mão na faixa', diz Bolsonaro após visitar sede da PF no Rio

17/10/2018 | 12:43



A liderança de 18 pontos porcentuais sobre Fernando Haddad (PT), de acordo com a mais recente pesquisa Ibope/Estado/TV Globo divulgada na segunda-feira, 15, levou o presidenciável do PSL, Jair Bolsonaro, a dizer que se considera praticamente eleito, em razão da dificuldade de seu oponente tirar a diferença de votos nesta reta final de campanha de segundo turno.

"Nós estamos com uma mão na faixa, é verdade. Pode até não chegar lá, mas estamos com uma mão na faixa. (Haddad) Não vai tirar 18 milhões de votos de agora até daqui a dois domingos. Não vai tirar isso", afirmou o candidato nesta quarta-feira, 17, logo após visitar a sede da Polícia Federal, no centro do Rio.

Pouco antes dessa declaração, o próprio Bolsonaro havia desconversado sobre a ampla vantagem. "Eu não estou preocupado com isso. Eu quero é ajudar o Brasil", disse.