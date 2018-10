Meu plano para o Brexit não está morto, diz May

17/10/2018 | 12:30



A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, reforçou que seu plano para o Brexit não está descartado, horas antes de se reunir com líderes da União Europeia em Bruxelas.

Ao ser questionada no Parlamento britânico pelo líder do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, se o Plano de Chequers - como é conhecida a proposta defendida pela premiê para a separação do Reino Unido da União Europeia - estava morto, ela responder: "Ele me perguntou se o Plano de Chequers estava morto. A resposta é não".