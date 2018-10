Príncipe Harry fala do primeiro filho durante evento oficial na Austrália

17/10/2018 | 12:24



A chegada de um filho é um momento muito especial na vida de um homem e de uma mulher. Isso acontece desde o instante da notícia da gravidez - e não é diferente quando ocorre com um casal que pertence à família real britânica.

Em visita oficial à Austrália nesta semana, o príncipe Harry e Meghan Markle estão participando de uma série de eventos oficiais ao mesmo tempo em que a notícia do primeiro filho do casal é repercutida pelo mundo.

Em uma dessas atividades "protocolares", o duque de Sussex expressou um breve instante de emoção no fim de um discurso. "Nós estamos muito contentes por estar aqui. E também, de verdade, eu não poderia pensar em um lugar melhor para anunciar (...) o bebê que vem vindo, seja garoto ou garota. Então obrigado", disse com um sorriso no rosto, deixando o púlpito e caminhando em direção à Meghan.