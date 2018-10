Ariana Grande faz sua primeira apresentação após término de noivado e quer passar um tempo longe da internet

17/10/2018 | 12:17



Terminar um relacionamento nunca é fácil e parece que Ariana Grande está precisando de um tempo sozinha para superar o fim de seu noivado com Pete Davidson.

Ariana se apresentou na última terça-feira, dia 16, na celebração dos 15 anos do musical Wicked, que também contou com a presença de Idina Menzel, Kristin Chenoweth e Adam Lambert. Muitos fãs estavam com medo que ela cancelasse a apresentação por conta do término com Pete, mas ela não fez isso e deu um verdadeiro show cantando a música The Wizard and I. Ariana estava até caracterizada com vestido e batom verdes, em homenagem à Elphaba, bruxa do musical.

Após a apresentação, a cantora publicou diversas fotos relacionadas ao musical, e também publicou um texto que apagou logo depois. Nele, ela dizia que ficaria um tempo afastada das redes sociais.

Ok, hoje foi muito especial e eu sou muito grata por ter estado lá. Agora é hora de dizer tchau para a internet por um tempinho. É difícil ficar sem ver notícias e coisas que eu estou tentando não ver no momento. É muito triste e estamos nos esforçando muito para seguir em frente. Amo vocês. E obrigada por estarem sempre aqui.

Segundo o TMZ, Ariana já devolveu à Pete seu anel de noivado, mas decidiu ficar com o porquinho chamado Piggy Smallz que eles haviam adquirido juntos, já que foi a cantora quem pagou por ele.

Apesar disso, fontes disseram à People que Ariana e Pete ainda planejam continuar se vendo.

- Não é como se eles tivessem se separado e nunca mais querem se ver. Eles só decidiram ir devagar com a situação. Ela percebeu que planejar um casamento agora seria muito apressado. Ela não quer tomar nenhuma decisão muito rápida e decidiu dar um passo para trás. Mas eles podem acabar voltando, porque quem sabe o que se passa entre esses dois.

Será? O que você acha?