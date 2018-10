Ana Paula Renault reafirma que vai processar Nadja Pessoa, após ser acusada por ela de ser homofóbica

17/10/2018 | 11:10



Ana Paula Renault causou na gravação do Programa do Porchat, exibido na noite da última terça-feira, dia 16. A participante de A Fazenda 10, que foi eliminada em disputa com Nadja Pessoa na última roça, discutiu com Vida Vlatt e ameaçou deixar o programa, sendo resgatada por Fábio Porchat para voltar para o sofá roxo da atração.

No bate-papo, que ainda contou com Aritana Maroni, a loira revelou que tem uma outra visão do jogo agora vendo de fora:

- Ia estender minha participação, mais uma, duas semanas, para nada. Agora eu vejo que não tinha a menor chance de ganhar.

Porém, Ana Paula também não acredita que sua maior rival dentro do reality irá vencer:

- Quanto mais ela ficar, mais corda der para ela, mais ela vai se enforcar.

A loira ainda reclamou das piadas consideradas racistas de Evandro Santo em relação à Luane, e reafirmou que irá mesmo processar Nadja por ela ter a acusado de ser homofóbica:

- A pessoa tem que entender que ela está em rede nacional e [não pode] chamar a outra deliberadamente de homofóbica, ela tem que entender que homofobia mata e a gente tá em uma época muito complicada. Ela banalizou um movimento muito importante. Ela tem um posicionamento, falou e vai ter que pagar por ele.

Ainda sobre Nadja, Aritana, que conviveu com ela durante a terceira temporada do Power Couple, concordou com as críticas de Ana Paula e disparou:

- Ela é assim mesmo, se faz de vítima.