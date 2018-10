Pink é confirmada como headliner do Rock in Rio 2019

17/10/2018 | 11:10



Para quem estava ansioso por mais atrações confirmadas no Rock in Rio 2019, o festival resolveu presentear os fãs com a line-up de um dia inteiro, com uma atração aguardadíssima pelos fãs: a cantora P!nk foi confirmada como headliner, em sua primeira apresentação em terras tupiniquins em sua carreira!

A estreia da cantora no Brasil será realizada no dia 5 de outubro de 2019, que cairá em um sábado. Anitta e a banda Black Eyed Peas também se unem à P!nk no Palco Mundo no mesmo dia. A edição 2019 do festival acontece nos dias 27 a 29 de setembro e 3 a 6 de outubro. Além da line-up do dia 5, o dia 4, dedicado ao Metal, também teve suas atrações confirmadas, com as bandas Iron Maiden, Scorpions, Megadeth e Sepultura.

Em seu Instagram, P!nk se declarou ao público brasileiro e revelou que também estava ansiosa por conhecer os fãs do país:

Brasil! Nossa hora está chegando! Finalmente! Rock in Rio. Está acontecendo. 5 de outubro, 2019.