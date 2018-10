Em vídeo, Príncipe Harry fala pela primeira vez sobre gravidez de Meghan Markle

17/10/2018 | 11:10



Se a gravidez de Meghan Markle não é um dos assuntos mais fofos de se falar, então qual seria? A Duquesa de Sussex se tornou ainda mais o foco dos holofotes após o anúncio de que está grávida do primeiro filho do príncipe Harry. Porém, agora, foi a vez do futuro papai brilhar ao falar pela primeira vez sobre sobre a maternidade da esposa.

Durante uma visita à Sidney, na Austrália, o príncipe agradeceu a recepção do povo australiano e ainda mencionou o bebê que está por vir:

- Nós genuinamente não poderíamos pensar em um lugar melhor para anunciar o bebê que está por vir, seja um menino ou uma menina, disse Harry um pouco nervoso.

A novidade do casal foi revelada pelo Twitter oficial do Palácio de Kensington em forma de comunicado que revela a data prevista para o nascimento do bebê: a primavera de 2019, ou seja, o outono brasileiro.

Mas, ainda que um pouco longe, pode-se dizer que as preparações para a vinda da criança já se iniciaram. Segundo o Radar Online, em contato com fontes próximas à família real, Meghan Markle e príncipe Harry já estão pensando nos padrinhos e madrinhas do primeiro filho.

- Meghan quer o George e a Amal Clooney como padrinhos, mas também considera a Serena Williams e sua amiga estilista Jessica Mulroney, contou a fonte ligada à ex-atriz e ao príncipe. Porém, a preferência do marido de Markle é por seu irmão e futuro rei, William.

- Ela ainda é muito ligada ao mundo de celebridades e o Harry é mais tradicional em relação à sua família, explicou.

De qualquer forma, as informações da publicação revelam que o casal já fez uma lista de principais candidatos. O que não é um problema, afinal, membros da família real tendem a ter mais de um padrinho e madrinha.

No caso dos filhos de William e Kate, por exemplo, o príncipe George tem sete padrinhos, enquanto sua irmã Charlotte tem cinco.