Ex-Barça, Turan é indiciado por lesão corporal e posse ilegal de arma na Turquia

17/10/2018 | 11:02



O meia Arda Turan foi indiciado nesta quarta-feira por um tribunal de Istambul por lesão corporal, ameaça e posse ilegal de uma arma, crimes pelos quais o Ministério Público da Turquia pede entre três e 12 anos de prisão ao jogador. A primeira audiência do caso foi marcada para o dia 30 de janeiro.

O gabinete da Procuradoria da Turquia apresentou na segunda-feira acusações contra Turan, ex-jogador do Barcelona que está emprestado ao Basaksehir. A queixa contra o jogador partiu do cantor Berkay Sahin, que teve uma briga com Turan em uma boate popular de Istambul no início da manhã do último dia 10.

Segundo a imprensa turca, o jogador assediou a mulher do artista, Özlem Ada, no bar, e motivou um confronto em que o atleta quebrou o nariz de Sahin com uma cabeçada.

O casal foi para um hospital próximo, onde Turan teria entrado ao perseguir o cantor e ainda disparado um tiro com a sua arma, sem causar ferimentos. Segundo a versão do jogador, ele não sabia que Özlem Ada era casada e foi para o hospital pedir desculpas a Sahin, ocasião em que um tiro de sua arma foi disparado acidentalmente, informou o canal de TV CNNTürk.

Na terça-feira, o Istanbul Basaksehir, clube que Arda Turan defende desde janeiro, anunciou que multará o jogador em 2,5 milhões de liras (cerca de R$ 1,6 milhão) por "atitudes incompatíveis com os valores do clube", mas o manterá em atividade até a sentença.

O promotor também preparou uma acusação contra o cantor por "insultos" proferidos durante o conflito e pediu dois anos de prisão ao artista.

OUTROS PROBLEMAS - Arda Turan se envolveu em várias polêmicas recentes. Em maio, foi punido por 16 partidas após empurrar um auxiliar de arbitragem, ao reclamar de uma falta. O lance ocorreu dia 8 de maio, pela Supercopa da Turquia, em jogo entre Basaksehir e Sivasspor.

Em 2017, a estrela da seleção turca decidiu se aposentar da equipe nacional depois de ser suspenso pela federação local. Na época, o jogador agrediu um jornalista durante voo que levava a delegação da Macedônia para a Itália por conta de uma matéria cujo conteúdo o deixou enfurecido.