Elétricas e 'Kit Eleições' induzem queda do Ibovespa após alta da terça-feira

17/10/2018 | 10:59



O Ibovespa abriu em queda, num movimento de ajuste de baixa nesta quarta-feira, 17, após a forte alta (+2,83%) na terça-feira, 16, e notícias negativas sobre privatizações, sobretudo no setor elétrico. Na terça, o Senado rejeitou projeto que destravaria a venda de distribuidoras da Eletrobras. Além disso, o candidato ao governo de Minas Gerais, Romeu Zema, disse que não vai mais privatizar a elétrica Cemig e a Copasa, companhia mineira de saneamento.

O exterior negativo também apoia o ajuste para baixo nos preços, como previu relatório da Tendências Consultoria.

As bolsas em Nova York abriram em baixa. Os contratos futuros de petróleo na Nymex (NY) e na ICE (Londres) estão em queda.

Os preços também são afetados, em alguma medida, pelo vencimento de opções sobre o Ibovespa. A rolagem ocorre nas últimas três horas de pregão.

Destoando do exterior, o dólar perdeu força ante o real e passou a cair no mercado doméstico. Segundo um profissional de câmbio, pesa positivamente sobre a moeda brasileira o fato de o candidato Jair Bolsonaro (PSL) ter afirmado em entrevista que manterá o Banco Central distante de qualquer influência política. Na mesma entrevista, Bolsonaro prometeu manter o tripé macroeconômico caso venha a ser eleito. A promessa foi classificada como uma notícia positiva pelo analista da Eleven Financial Raphael Figueredo.

Às 10h39, o Ibovespa recuava 0,88% aos 84.965,72 pontos. O novo suporte na análise gráfica está aos 82.800 pontos.

O chamado "kit Eleições" recuava, sendo que o destaque era a Eletrobras ON (-7,45%) e a Eletrobras PN (8,00%). Juntas as duas ações representam 0,821% da carteira teórica do Ibovespa. A PN da Petrobras perdia 1,68%. A ON do Banco do Brasil perdia 1,07%, em linha com outros grandes bancos.

A ação PN da Cemig perdia 5,05% perto do horário acima. A ação representa 6,527% do Índice de Energia Elétrica (IEE) da B3, que recua 1,26%. A ON da Copasa perdia 4,00%.