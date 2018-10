No Masterchef Profissionais, Thales é eliminado e repescagem deve agitar próximo episódio

17/10/2018 | 10:17



Aconteceu na noite dessa terça-feira, dia 16, mais uma eliminação no Masterchef Profisisonais. A cozinha, que a cada semana fica mais vazia, se transportou para um ambiente completamente inusitado e, no fim, quem não se deu na pesada prova de eliminação foi Thales.

Divido em duas partes, a primeira se destacou pela disputa entre as equipes lideradas por Rafael e William. Os cozinheiros foram levados a uma fazenda no interior de São Paulo e tiveram que improvisar, no meio do mato, sem fogão e com poucos ingredientes e utensílios.

Ao longo de duas horas e quinze minutos, os participantes precisaram acender o fogo, definir o menu e preparar um cardápio de restaurante. Porém, ainda que tivessem feito tudo isso, nenhum dos jurados foi conquistado e, com isso, não houve vencedores.

Porém, ainda que ninguém tivesse ganhado, os líderes Rafael e William pouparam a si mesmos e escolheram Roberta e Daniel para subir ao mezanino. Na prova de eliminação seguiu Thales, Manoela, André e Heaven. Os quatro cozinheiros tiveram a missão de fazer pratos monocromáticos: Thales com amarelo, Manoela com vermelho, André com roxo e Heaven com laranja.

Na prova de eliminação, o vencedor foi André com uma combinação de sabores e texturas - mesmo que o chef Jacquin tivesse criticado a simplicidade do prato.

Já Thales não conseguiu seguir na competição, pois acabou errando nas texturas e na falta de sal. O goiano tentou seguir o estilo de seu estado natal e, como se imaginasse o resultado, preparou o prato com um frango e pequi repaginado e deu o nome De Volta para Casa. Curioso, né?

Na próxima semana, Thales e os outros participantes eliminados da temporada: Marcela, Paulo, André Rochadel, Adriana, Simone e Alex irão disputar uma vaga para voltar para a competição. Para quem vai sua torcida?