Em Amor & Sexo, Mariana Santos pede desculpas ao ex após ter terminado com ele por telefone!

17/10/2018 | 10:17



O Amor & Sexo da última terça-feira, dia 16, foi cheio de apresentações, risadas e revelações, e comandado por Fernanda Lima, ainda contou com a presença de convidados especiais, como Preta Gil e o marido, Rodrigo Godoy, Tiago Abravanel e Débora Nascimento.

Preta Gil e Rodrigo participaram de um jogo respondendo perguntas de como seria se eles tivessem um relacionamento aberto e todos os presentes debateram com a plateia o assunto.

Também teve José Loreto contando que sua vida é transformada todos os dias desde a chegada de sua filha com Débora Nascimento, chamada Bella.

- Minha filha foi o maior amor transformador da minha vida. É um botãozinho que dá play no amor, e que não tem pause. O amor é incondicional, ainda estou tentando entendê-lo.

Já Mariana Santos falou sobre amor se referindo ao seu marido, Rodrigo Veloni:

- Falando do amor romântico, eu percebi que ele era se sentir a vontade com aquela pessoa que você está se relacionando no silêncio. Foi quando eu percebi que poderia ser eu mesma, ficar do lado da pessoa sem dizer nada, aí eu percebi que estava amando de verdade. Se é que a gente sabe o que é o amor. É sentir que é com aquela pessoa que você vai querer caminhar, seguir sua vida, e eu casei com ela, né?

Mas antes de encontrar a pessoa certa, Mariana teve outro relacionamento, e aproveitou o programa para se desculpar com o cara por ter terminado com ele por telefone!

- Me arrependi, mas não me desculpei. Queria pedir desculpa para você que eu terminei por telefone. Você sabe! Fui covarde e não consegui dizer olho no olho que não queria mais.

Ela também revelou que já terminaram com ela por telefone, mas ressaltou:

- O rancor faz parte, o fundo do poço faz parte, tem que passar.

E não para por aí, ainda rolou um casamento no programa! Foi o quarto casamento já realizado e teve direito a presença das mães do casal e o irmão do noivo cantando!