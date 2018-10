Obituário - 17 de outubro de 2018

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



17/10/2018 | 09:58



Américo Lopes Gil

(Cravinhos, SP, 18-11-1927 – Santo André, 14-10-2018)



Vivendo em Santo André desde 1953, o industriário Américo Lopes Gil atuou em empresas de elevadores (Atlas e Otis), na General Motors e na Rhodia Têxtil. Militou no sindicalismo. Presidiu a Associação Católica dos Trabalhadores de Utinga (ACTU). E foi vereador de Santo André de 1977 a 1983, por três partidos: MDB, PMDB e PTB. Sua base eleitoral era a Vila Metalúrgica, onde sempre viveu.

Sua história de vida foi por ele gravada em depoimento prestado à página Memória, do Diário. Agora, a partida.

Américo Lopes Gil era filho de Manoel Lopes Gil e de Conceição Moya Lopes Gil. Parte aos 90 anos. Era viúvo de Iria Leonízia Bianchini, com quem teve três filhos: Noêmia, Luis Américo e André Mauricio. Foi sepultado no Cemitério Sagrado Coração de Jesus, em Camilópolis.



Santo André



Adélia Eduardo Marine, 98. Natural de Descalvado (SP). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Milton Lopes Barreto, 94. Natural de São Carlos (SP). Residia na Vila Lutécia, em Santo André. Dia 14. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Maria Alice de Godoy, 91. Natural de Portugal. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 15. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Alice Rodrigues dos Santos, 91. Natural de Santo André. Residia na Vila Santa Tereza, em Santo André. Dia 14. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



Terezinha de Jesus Geraldo, 90. Natural de São João da Boa Vista (SP). Residia no Jardim Bom Pastor, em Santo André. Pensionista. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Emma Moscardini Zambianco, 90. Natural de Santo André. Residia em Santo André. Dia 15, em São Bernardo. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Fayes Rizek Abud, 86. Natural de Agudos (SP). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 15. Crematório Jardim da Colina.



Francisco Bezerra de Meneses, 79. Natural de Garanhuns (PE). Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Hilda Maria Santiago Calegaro, 78. Natural de Feira de Santana (BA). Residia no Centreville, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Elizabete Isidoro de Lima, 77. Natural de Caruaru (PE). Residia no Parque Bandeirantes, em Santo André. Dia 15, em Mauá. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Estelita Bezerra da Silva, 70. Natural de Iguaraci (PE). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 15. Memorial Jardim Santo André.



Antonio Martinez Ferrete, 69. Natural de São Caetano. Residia no Parque Luiz Mucciolo, em São Paulo (SP). Dia 15, em Santo André. Crematório Vila Alpina.



Maria Alves de Medeiros, 65. Natural de Gravatá (PE). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Paulo Croco, 59. Natural de Santo André. Residia em Santo André. Dia 15, em São Bernardo. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.



Marcelone Ferreira da Silva, 56. Natural de Garanhuns (PE). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Auxiliar de escritório. Dia 15. Crematório Jardim da Colina.



Romesnir Aparecido Borges Lima, 56. Natural de Penápolis (SP). Residia no bairro Campo Belo, em São Paulo (SP). Dia 15, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.



Francisco Gonçalves Siqueira, 55. Natural de Bela Cruz (CE). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Cozinheiro. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Nilton Belarmino, 52. Natural de Santo André. Residia na Vila Junqueira, em Santo André. Funcionário público. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Gutemberg Gonçalves, 50. Natural de Soledade (PB). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Erick Ferreira Souza, 13. Natural de Santo André. Residia em Utinga, Santo André. Estudante. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



São Bernardo



Paulo Rossi, 91. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 16, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.



Inês Ana Medici Rossi, 89. Natural de São Bernardo. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 14. Cemitério de Vila Euclides.



Antonio Rufino Araujo, 84. Natural de Riachão do Jacuipe (BA). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério da Paulicéia.



Rita Alves Romão, 77. Natural de Sousa (PB). Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério dos Casa.



Lucina Pais, 71. Natural de São Raimundo Nonato (PI). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério Parque Grande ABC, em Mauá.



Jair Fernando Tavares, 70. Natural de Itu (SP). Residia na Vila Marchi, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério dos Casa.



José Carlos Pereira, 59. Natural de Oroco (PE). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 15, em São Bernardo. Cemitério Santa Lídia, em Mauá.



Isaias Luiz da Costa, 52. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério dos Casa.



São Caetano



Odila Fressatti Quadadro, 91. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 14. Cemitério de Vila Mariana, em São Paulo.



Josean da Cunha Moura, 75. Natural de São Caetano. Residia no bairro Boa Vista, em São Caetano. Dia 14. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Benedita Gonçalves Santiago, 71. Natural de São Caetano. Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 13. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Diadema



Guiomar Penha Pepino do Nascimento, 77. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Casa Grande, em Diadema. Dia 15, em Santo André. Vale da Paz.



Mauá



Lourdes dos Santos Baptista, 86. Natural de Paraibuna (SP). Residia na Vila Nova Mauá, em Mauá. Dia 16, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.



Ireneide Fernandes Galvano, 82. Natural de Amparo (SP). Residia na Vila Dirce, em Mauá. Dia 14. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.



Santina Batista da Silva, 78. Natural de Serra Branca (PB). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 14, em São Bernardo. Cemitério Santa Lídia.



Jaconias Clementino da Silva, 66. Natural de Jaguarari (BA). Residia no Jardim Paranavaí, em Mauá. Dia 14. Vale dos Pinheirais.



Joana Crisplana de Souza, 63. Natural do Estado da Bahia. Residia no bairro Sertãozinho, em Mauá. Dia 14. Cemitério Santa Lídia.



Claudio Martinho dos Santos, 61. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 14. Cemitério Santa Lídia.



Darci Donizete de Souza, 59. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 14. Cemitério Santa Lídia.



Quitéria Tavares de Souza Branco, 57. Natural de Terezinha (PE). Residia no Jardim Mauá. Dia 14. Cemitério Santa Lídia.



Marcelo Oliveira de Figueiredo, 35. Natural de Guarulhos (SP). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Motorista. Dia 15, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.



Ryan da Silva Zumba, 11. Natural de Mauá. Residia no Jardim Lusitano, em Mauá. Dia 14. Cemitério Santa Lídia.



Ribeirão Pires



Maria Jorgina da Conceição, 98. Natural de Angelim (PE). Residia na Vila Sueli, em Ribeirão Pires. Dia 13. Cemitério São José.



Francisco Evandro Soares, 77. Natural de Acopiara (CE). Residia no Distrito de Ouro Fino Paulista, em Ribeirão Pires. Dia 15. Cemitério São José.



Maria Odete de Campos, 76. Natural de São Paulo (SP). Residia no Distrito de Ouro Fino Paulista, em Ribeirão Pires. Dia 10. Cemitério São José.



Isabel Neves Pessoa, 67. Natural do Estado da Bahia. Residia no Distrito de Ouro Fino Paulista, em Ribeirão Pires. Dia 13. Cemitério São José.



Agostinho José de Carvalho, 53. Natural de Picos (PI). Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 15, em Santo André. Cemitério Municipal de Aparecida (PI).