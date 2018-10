Aplicativo avaliará sugestões para combater fake news

17/10/2018 | 09:44



Depois de entrar na mira da Justiça Eleitoral por causa da disseminação de notícias falsas no primeiro turno, o WhatsApp prometeu avaliar sugestões do Conselho Consultivo Sobre Internet e Eleições do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para combater as notícias falsas.

Uma das ideias apresentadas em reunião com representantes do aplicativo, ontem, foi a de reduzir ainda mais a quantidade de vezes que uma mesma mensagem pode ser compartilhada, das atuais 20 para cinco.

O aplicativo também se propôs a oferecer ao TSE ferramentas que não são comuns para o usuário. Agora, a Corte vai avaliar a utilidade dessas ferramentas para os interesses da Justiça Eleitoral. A dificuldade, segundo representantes do TSE, estaria em empregar para o aplicativo de mensagens a mesma metodologia de combate às fake news usada nas redes sociais.

O resultado do encontro de ontem divide conselheiros. Há quem veja o encaminhamento dado ao problema de forma pessimista, entendendo que não há mais tempo para conter os estragos da situação. Essa ala considera que a Corte Eleitoral subestimou o impacto da proliferação de notícias falsas na campanha e está "atuando a reboque dos fatos".

Por outro lado, a perspectiva de eventualmente o WhatsApp efetivar alguma das medidas propostas anima outros integrantes do conselho. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.