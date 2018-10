Explosão em faculdade na Crimeia mata 10 pessoas e fere outras 50

17/10/2018 | 09:30



Ao menos dez pessoas morreram e outras 50 ficaram feridas após a explosão de um "artefato não identificado" em uma faculdade da Crimeia nesta quarta-feira. Autoridades russas investigam a hipótese de ataque terrorista.

Segundo a agência de notícias russa Tass, a explosão vitimou principalmente estudantes.

O caso ocorreu na cidade de Kerch, no leste da Crimeia, território que foi anexado pela Rússia em 2014, após conflitos com a Ucrânia. Fonte: Associated Press.