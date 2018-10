Alta das exportações da Alemanha vai desacelerar a 3,5% em 2018, diz associação

17/10/2018 | 09:15



O crescimento das exportações da Alemanha deve desacelerar este ano devido às disputas comerciais globais e à atenuação da demanda de economias emergentes, afirma a alemã Associação Federal de Atacado, Comércio Exterior e Prestações de Serviços (BGA, na sigla em alemão).

Após um primeiro semestre sólido, a expansão vai desacelerar no restante deste ano, diz a agremiação, com as exportações aumentando apenas 3,5% em 2018, ante 4,6% no ano passado.

A tensão comercial emanada dos Estados Unidos já abocanharam o comércio alemão, com as exportações do país europeu para os americanos se expandindo apenas 1% entre janeiro e junho, enquanto as vendas ao Reino Unido em meio às crescentes incertezas do Brexit caíram 2,7% durante igual período.

"Todo um bando de riscos maiores ou menores se contrapõe a poucos impulsos por novo crescimento", afirma o presidente da BGA, Holger Bingmann. (Dow Jones Newswires)