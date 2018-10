Com grande atuação de James Rodríguez, Colômbia bate a Costa Rica em amistoso

16/10/2018 | 23:26



Em preparação para a Copa América de 2019, que será realizada no Brasil, a seleção da Colômbia venceu mais um amistoso nesta terça-feira ao fazer 3 a 1 na Costa Rica, em jogo disputado na cidade de New Jersey, nos Estados Unidos. O grande destaque do duelo foi o meia James Rodríguez, do Bayern de Munique, que guiou a sua equipe ao terceiro triunfo em quatro partidas após a Copa do Mundo da Rússia.

Desde a eliminação nas oitavas de final para a Inglaterra, em Moscou, a Colômbia perdeu o comando do técnico argentino José Pekerman, que não renovou seu contrato, e está sendo dirigido interinamente por Arturo Reyes. Em quatro jogos, vitórias sobre Venezuela (2 a 1), Estados Unidos (4 a 2) e agora contra a Costa Rica. Houve ainda um empate sem gols contra a Argentina.

Em campo, a Colômbia saiu na frente no placar com o gol do centroavante Carlos Bacca, aos 30 minutos do primeiro tempo. Pouco antes do intervalo, aos 44, a Costa Rica conseguiu o empate com o zagueiro Kéndall Waston. Na segunda etapa, o atacante Juan Hernández entrou e marcou dois gols - aos 27 e aos 47 - pata sacramentar a vitória colombiana.

Também em solo norte-americano, na cidade de East Hartford, em Connecticut, a seleção local ficou no empate por 1 a 1 com o Peru. Os mandantes abriram o placar com o gol de Sargent, aos quatro minutos do segundo tempo. Quase no final, aos 41, Flores conseguiu a igualdade para a equipe sul-americana.