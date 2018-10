Polícia Federal indicia Temer e pede prisão preventiva do coronel Lima

16/10/2018 | 20:08



A Polícia Federal (PF) indiciou o presidente Michel Temer (MDB) e outros dez investigados por corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa no Inquérito dos Portos - investigação sobre a edição de um decreto pelo emedebista que teria beneficiado empresas do setor. Na lista estão a filha de Temer, Maristela, o coronel reformado da Polícia Militar João Baptista Lima Filho, o coronel Lima, e o ex-assessor especial do emedebista Rodrigo Rocha Loures - o homem da mala dos R$ 500 mil da JBS. A PF pediu a prisão preventiva do coronel Lima e de outros três alvos da investigação. O relatório final com os indiciamentos e os pedidos de prisão foi enviado ao ministro Luis Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF).

A reportagem está tentando localizar os citados.

VEJA A LISTA DOS INDICIADOS

1. Michel Miguel Elias Temer Lulia

2. Rodrigo Santos da Rocha Loures

3. Antônio Celso Grecco

4. Ricardo Conrado Mesquita

5. Gonçalo Borges Torrealba

6. João Baptista Lima Filho

7. Maria Rita Fratezi

8. Carlos Alberto Costa

9. Carlos Alberto Costa Filho

10. Almir Martins Ferreira

11. Maristela de Toledo Temer Lulia

VEJA A LISTA DE QUEM A PF PEDIU A PRISÃO PREVENTIVA

1. João Baptista Lima Filho

2. Carlos Alberto Costa

3. Maria Rita Fratezi

4. Almir Martins Ferreira