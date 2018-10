Camila Cabello visita Beco do Batman, em São Paulo

16/10/2018 | 18:11



A cantora Camila Cabello aproveitou a manhã de folga nesta terça-feira, 16, em São Paulo, para visitar o Beco do Batman, travessa da Vila Madalena que tem os muros estampados com grafites de diversos artistas.

A ex-Fifth Harmony compartilhou em seu Instagram algumas fotos nas quais aparece frente a algumas artes do local. Na legenda, a cubana brincou sobre o fato de estar "com uma roupa linda" em um dia de folga.

"Essa é uma foto rara minha em um dia de folga com uma roupa linda. Normalmente, parece que eu pulei da cama e vou voltar para lá depois de uma corrida ao mercado. E depois, lá estão as minhas fotos online e eu penso comigo mesma que sou uma péssima pessoa famosa e que Rihanna não estaria orgulhosa. Eu me visto para vocês, Brasil", explicou.

Cabello veio ao Brasil para quatro apresentações no Z Festival. Depois de ter passado por Porto Alegre, Uberlândia e São Paulo, a artista encerra a passagem pelo país em Curitiba, na noite de hoje.