Cantor Leoni apresenta seus sucessos amanhã na Capital

Miriam Gimenes



17/10/2018 | 07:35



Pouco mais de 30 anos separam o cantor e compositor Leoni do início de carreira do que sobe aos palcos hoje. E ele só cresceu profissionalmente durante este período, no qual desenhou uma das trajetórias mais consistentes da história da música popular brasileira. E amanhã, a partir das 21h, o músico promete show especial, em voz e violão, no Teatro Opus (Av. das Nações Unidas, 4.777), em São Paulo. Os ingressos custam a partir de R$ 50 e podem ser comprados no site www.uhuu.com.

Autor de hits como Só Pro Meu Prazer, Dublê de Corpo e Garotos II, além das consagradas parcerias com Cazuza, Herbert Vianna, Léo Jaime, Paula Toller, Frejat, Ney Matogrosso, entre outros, Leoni iniciou a carreira na década de 1980, ao fundar o Kid Abelha, onde atuou como baixista e principal compositor. Saiu da banda em 1986 e fundou os Heróis da Resistência. Em 1993 partiu para a carreira solo e já lançou sete álbuns.