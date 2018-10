Escola de Música abre inscrições para oficina de violoncelo

Miriam Gimenes



17/10/2018 | 07:34



A Escola Municipal de Música da Prefeitura de Ribeirão Pires abriu as inscrições para quem estiver interessado em participar da oficina de violoncelo. As vagas disponíveis são para aulas do instrumento aos sábados, no período da tarde, e os candidatos deverão ter entre 6 à 12 anos, além de portar o instrumento.

As inscrições, que devem ser feitas até dia 26, têm de ser efetivadas na Escola Municipal de Música (na Praça Historiador Wanderley dos Santos, 12), das 10h às 20h. No dia 20 de outubro, às 15h, será realizada reunião dos interessados com a direção da escola para serem passados os detalhes da oficina.

A escola, que funciona de segunda a sábado e conta hoje com cerca de 900 alunos, de crianças a adultos, também dá oficinas gratuitas de oboé, coral (acima de 16 anos), viola erudita, contra-baixo sinfônico e violão. Mais informações em 4824-5521.