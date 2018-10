Radialista Gil Gomes morre aos 78 anos

Miriam Gimenes



17/10/2018 | 07:32



O apresentador e radialista Gil Gomes morreu ontem, aos 78 anos, em São Paulo, em decorrência de câncer. Ele, que sofria com mal de Parkinson desde 2005, passou mal na noite de segunda-feira, foi encontrado desacordado em casa e levado ao Hospital São Paulo, na Zona Sul da capital paulista, mas não resistiu. A instituição não informou qual tipo de câncer o acometeu. Ele será enterrado hoje pela manhã no Cemitério Memorial Vertical de Guarulhos.

Em entrevista ao Diário em 1993, época em que estava à frente do programa policial de grande audiência, o Aqui Agora – exibido pelo SBT de 1991 a 1997 –, Gil Gomes, disse que só se aposentaria com 80 anos. Isso porque tinha uma razão para exercer seu ofício, segundo um umbandista que frequentou ainda criança em Santo André. “Eu ainda era menino quando o conheci. Seu Lindolfo Generoso, que morava no Ipiranguinha. Esse homem, que morreu praticamente sem nada, dizia ter uma missão a cumprir: ajudar os outros. Ele falou coisas que de fato aconteceram na minha vida.”

Sua paixão era a rádio, veículo no qual desde 1971 empostava a voz para narrar em forma de folhetins radiofônicos tragédias ocorridas nas periferias de São Paulo. Mas foi com o Aqui Agora que alcançou o estrelato, liderou a audiência, e, em suas palavras, abriu espaço para contar casos de pessoas que não tinham projeção social. “Sou, acima de tudo, um repórter social. Veja bem: eu não mostro o corpo no chão nem mostro cenas degradantes, mas procuro encontrar solução para determinados problemas. Deixo mensagens no ar a gritar que a violência não leva absolutamente a nada”, disse à época. Gil Gomes deixa seis filhos.