Acidente deixa um morto na Rodovia Índio Tibiriçá

Juliana Stern

Especial para o Diário



16/10/2018 | 16:22



Colisão entre carro e caminhão deixa um morto e um ferido na Índio Tibiriçá, em São Bernardo, sentido Ribeirão Pires.

Por volta das 14h30, carro de passeio que trafegava sentido São Bernardo, na altura do km 34 da Índio Tibiriçá, invadiu a contra mão e colidiu de lado com um caminhão que seguia na direção oposta. Testemunhas acreditam que o carro de passeio estava tentando realizar um retorno.

Foi constatado o óbito do passageiro do carro, um homem de aproximadamente 50 anos, de acordo com bombeiros que realizaram o resgate, ainda no local. O motorista, um homem de aproximadamente 40 anos, sofreu ferimentos leves. O motorista do caminhão saiu ileso.

O trânsito ainda está congestionado nos dois sentidos, fluindo apenas por uma faixa.