Felipe Massa fica em 10º lugar em seu primeiro teste coletivo na Fórmula E

16/10/2018 | 15:50



Felipe Massa fez seu primeiro treino na Fórmula E, nesta terça-feira, em Valência, na Espanha. O piloto de 37 anos, da equipe Venturi, completou a melhor das suas 32 voltas em 1min18s176, 0s623 mais lento que o britânico Alexander Sims, da BMW, o mais rápido do dia, com 1min17s553.

Após 16 temporadas na Fórmula 1, Massa deixou a categoria no fim de 2017. Este ano já disputou duas provas de Stock Car, antes de iniciar os testes na Fórmula E.

Em sua primeira experiência num teste coletivo da categoria, o brasileiro deixou para trás seu companheiro de equipe. O suíço Edoardo Mortara, que já tem a experiência de pilotar no campeonato, ao disputar a temporada passada, foi o 15º mais veloz do dia, com o tempo de 1min18s707.

O alemão Andre Lotterer, da Techeetah, terminou o dia com o segundo melhor tempo, 1min17s654, ficando a 0s101 de Sims. O português Antonio Felix da Costa, da BMW, foi o terceiro (1min17s727).

A dupla da Audi, formada pelo brasileiro Lucas di Grassi e pelo alemão Daniel Abt, terminou o dia em quarto (1min17s732) e quinto lugares (1min17s819) no geral, respectivamente.

O belga Jerome D'Ambrosio, anunciado como piloto da Mahindra Racing na manhã desta terça-feira, foi o sexto (1min17s987), um lugar à frente do atual campeão Jean-Eric Vergne, da França (1min18s033), da equipe Techeetah.

O suíço Sebastien Buemi, da Nissan, terminou o dia com o oitavo tempo, 0s547 mais lento que Sims. Nelsinho Piquet, da Jaguar, fez seu melhor tempo pela manhã, e foi o 20º no geral (1min21s629). O brasileiro percorreu 93 voltas. O ex-piloto da Fórmula 1, o alemão Pascal Wehrlein, da Mahindra, foi o 13º.

A pré-temporada da Fórmula E em Valência continua nesta quarta-feira. A quinta temporada de competições terá início em 15 de dezembro, na Arábia Saudita, em Ad Diriyah. Estão previstas 13 etapas.