Rafael dos Santos



16/10/2018 | 15:42



A Fundação Pró-Memória traz ao público sua nova exposição, chamada Metallum Aqua Vitae, composta por obras da artista Francisca do Val. A mostra começa nesta sexta-feira (19), em evento às 19h, no Espaço Cultural Casa de Vidro – Ateliê Pedagógico (Praça do Professor, Avenida Goiás, altura do número 1.111).

Bióloga, Francisca do Val nos convida a adentrar em um mundo alquímico, criado a partir do metal, da água e dos corantes, pigmentos e vernizes, e, principalmente, da emoção, como catalisadores de uma receita gráfica, uma soma com mais de 2.500 anos que, gravada em papel, dispensa o uso do microscópio.

De acordo com artista, que foi influenciada por seu pai e outros mentores, a calcogravura (gravura em metal) transfere para o cobre suas percepções estéticas, utilizando a ponta seca, o buril, o ácido e fragmentos de histórias. São obras construídas ao longo da carreira e em família, impregnadas da busca humana pelo belo. Tendo como fios condutores a fauna e a flora, em contraste com o desatino do viver na paisagem urbana.

A mostra tem visitação livre e gratuita e vai até 11 de janeiro. O horário de funcionamento é de segunda a sexta, das 9h às 16h.