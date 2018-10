Padrasto que matou enteado em Sto. André se entrega no Rio de Janeiro

Marília Montich

16/10/2018 | 15:29



O homem que matou o enteado de 13 anos na última segunda-feira (15) no Núcleo dos Ciganos, na região de Utinga, em Santo André, se entregou à polícia no Rio de Janeiro na manhã de hoje.

Waldenberg Eugênio Souza, 33 anos, conhecido como Dentinho, estava foragido desde a execução do crime. Por volta das 11h, o rapaz se apresentou ao 13º DP, no bairro de Ipanema. “Ele deve ter tomado conhecimento sobre o pedido de prisão contra ele e resolveu se entregar. Na delegacia, ele confessou o crime”, afirmou o delegado do 2º DP (Camilópolis) andreense, José Itamar Martins.

A polícia da região ainda não teve acesso ao interrogatório, mas deve solicitar em breve a transferência de Dentinho para o Grande ABC. “É preciso autorização tanto da juíza corregedora daqui como do juiz corregedor do Rio para que o suspeito seja removido”, explicou o delegado.

O caso - De acordo com a PM (Polícia Militar), Dentinho teria tentado sufocar o filho biológico, de 3 anos, quando, na tentativa de proteger o caçula, o irmão mais velho teria se tornado alvo, terminando asfixiado. Segundo vizinhos, foram ouvidos barulhos na casa por volta das 8h30, entretanto, a mãe só encontrou os meninos ao chegar do trabalho, por volta das 18h, momento em que acionou a polícia.

O corpo do garoto mais velho foi localizado em cima de uma cama, enquanto o irmão menor foi encontrado ao lado, desacordado. O menino foi encaminhado ao Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André, onde permanece internado na enfermaria pediátrica, em estado estável. Os dois apresentavam sinais de sufocamento na região do rosto, entre nariz e boca.

Dentinho foi descrito pela população vizinha como uma pessoa divertida e comunicativa. Conforme a PM, ele passa por tratamento de depressão profunda e teria tentado suicídio no fim do ano passado. Os problemas psicológicos coincidem com a separação de corpos do casal, que vivia na mesma residência, mas estava em disputa pelo imóvel. (Com informações de Bia Moço)