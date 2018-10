Bolsonaro pediu que frente rural indique nomes para Agricultura, diz deputada

16/10/2018 | 15:05



O candidato à Presidência da República pelo PSL, Jair Bolsonaro, pediu que a Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) indicasse um nome para assumir o Ministério da Agricultura em um possível governo do capitão reformado, afirmou a deputada Tereza Cristina (DEM-MS). "Devemos sugerir uns três nomes, mas ainda estamos estudando", disse a parlamentar.

Segundo ela, agrada à FPA a ideia de fundir os Ministérios da Agricultura e do Meio Ambiente, mas que é preciso estudar os detalhes da proposta. Ela disse também que a frente está criando um grupo de estudos que deve colaborar com ideias para o candidato sobre o setor.

Uma das medidas em debate com Bolsonaro é a demarcação de terras indígenas. A bancada quer tirar da Funai a responsabilidade da demarcação de terras e acredita ter apoio de Bolsonaro para isso. Nesta terça-feira, 16, em reunião da FPA em Brasília, os deputados debateram a situação do oeste do Paraná, onde uma portaria do órgão demarcou 25 mil hectares de terras. O deputado Sérgio Souza (MDB-PR) deve protocolar um decreto legislativo para anular a portaria.