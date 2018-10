Kim Kardashian rebate seguidores que a criticaram por dar chupeta para seu filho Saint

16/10/2018 | 15:10



Kim Kardashian é constantemente criticada pela forma como cria seus filhos. Como você conferiu aqui no ESTRELANDO, a socialite recentemente foi criticada por deixar sua filha North, de cinco anos de idade, usar maquiagem. Dessa vez o alvo das críticas foi o pequeno Saint, de dois anos de idade.

Kim postou no Instagram nessa segunda-feira, dia 15, uma foto onde está caminhando na rua com a pequena Chicago, de 9 meses, no colo, e de mãos dadas com Saint, que estava usando chupeta. Diversos seguidores comentaram, dizendo que o menino já era muito velho para usar chupeta, e que isso poderia danificar seus dentes. Kim fez questão de editar a legenda da foto para esclarecer a situação e dar uma cutucada nos haters.

Com saudades dos meus bebês! P.S.: Pessoas que pegam no pé das mães, não é uma chupeta, ele está comendo um doce!

Após a postagem, Kim recebeu diversos comentários de pessoas a apoiando:

É tão ridículo que você tenha que se explicar. E daí se for uma chupeta? Isso não é problema de ninguém além de seu e do Kanye. Queria que as pessoas cuidassem da própria vida.

Ao mesmo tempo, também tiveram seguidores que, após o comentário de Kim, continuaram o julgamento, dessa vez alegando que ela também não deveria dar doce ao filho.