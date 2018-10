Meghan Markle aparece deslumbrante no seu segundo look de maternidade

16/10/2018 | 15:10



Meghan Markle já começou a curtir a gestação em grande estilo! A norte-americana está fazendo uma viagem com o Príncipe Harry. O casal desembarcou em Sydney, na Austrália na última segunda-feira, dia 15. Mas somente nesta terça-feira, dia 16, foram recepcionados na Casa do Almirantado pelo governador-geral da Austrália, Peter Cosgrove, e sua esposa, Lady Cosgrove, segundo o Just Jared.

Durante a visita, a Duquesa de Sussex assistiu ao discurso, muito bonitinho, que Harry fez sobre a gravidez da mulher ao visitarem um instituto de ciência local:

- Estamos encantados de estar aqui. Obrigado pela recepção calorosa e pela chance de conhecer os mais diversos australianos. Nós também não poderíamos pensar em um lugar melhor para anunciar o bebê que está por vir, seja um menino ou uma menina.