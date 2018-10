Em entrevista, Hailey Baldwin fala sobre admiração por Justin Bieber e pretensão de ter filhos

16/10/2018 | 15:10



Uau! Hailey Baldwin posou recentemente para a edição de novembro da Harper's Bazaar e, de quebra, deu uma entrevista em que não se limita ao falar sobre fama, tatuagens e, principalmente, sobre seu amor por Justin Bieber.

A modelo de 21 anos de idade fez uma sessão de fotos para a revista feminina e, quando questionada sobre o romance com o cantor, não se limitou em deixar óbvio seus sentimentos: - Ele e incrível. Ele arrasa em tudo. Cada música, cada característica. É louco ver o que ele faz. Eu estou sempre me deslumbrando. O casal, que aparenta ter oficializado a união recentemente, é visto junto com frequência e não nega estar em um looping de romance e carinho.

Além disso, Hailey também comenta a atenção que vem recebendo desde que assumiu o namoro com Bieber: - Desde o ano passado, tive mais atenção em mim do que em toda a minha vida.

Por fim, a modelo resolve falar, também, sobre tatuagens e acaba fazenda uma revelação que todos amaram descobrir: - Eu quero mais tatuagens, mas estou guardado lugares para os nomes dos meus filhos e certas coisas pessoais, conta Hailey ao mencionar a vontade de ter herdeiros. Será que futuramente iremos nos deparar com miniaturas de um dos casais mais comentados de todos os tempos?