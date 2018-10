Nicole Kidman relembra casamento de 11 anos com Tom Cruise e fala de assédio: - Eu era superprotegida

16/10/2018 | 14:10



Assim como diversas personalidades de Hollywood, Nicole Kidman resolveu abrir o jogo sobre assédio sexual nos bastidores da indústria cinematográfica. Em entrevista ao New York Magazine, a atriz comentou que seu casamento com Tom Cruise a blindou desse tipo de abuso na juventude:

- Ter sido casada com Tom Cruise aos 22 anos é algo que eu sempre fui relutante de falar a respeito, porque eu sou casada agora com um homem que é o amor da minha vida [Keith Urban], e sinto que é quase desrespeitoso. Tendo dito isso, eu casei muito cedo, mas não foi algo forte para mim ? foi uma proteção. Eu casei por amor, mas ser casada com um homem extremamente poderoso me protegeu de ser assediada sexualmente. Eu trabalhava, mas era superprotegida. Quando eu saí do casamentos aos 32, 33 anos de idade, foi como se eu tivesse que amadurecer, contou a atriz para a última edição da revista que tem como tema mulheres e poder.

O ex-casal oficializou a união em 1990 e se separou 11 anos depois. Nesse tempo, os dois adotaram os filhos, Isabella e Connor.

Atualmente, Nicole Kidman é casada com o músico Keith Urban e tem outras duas filhas, Sunday e Faith. A atriz dará vida a rainha Atlanna na produção da DC Comics, Acquaman, que tem estreia prevista para o dia 13 de dezembro no Brasil.