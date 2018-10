Não tenho interesses financeiros na Arábia Saudita, diz Trump

16/10/2018 | 13:43



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou sua conta no Twitter hoje para negar que tenha qualquer interesse econômico na Arábia Saudita, em momento de tensão bilateral. "Deixo registrado que não tenho interesses financeiros na Arábia Saudita (ou na Rússia, aliás). Qualquer sugestão disso são apenas mais notícias falsas", criticou ele.

A relação bilateral entrou em um momento mais tenso com o desaparecimento do jornalista Jamal Khashoggi, após o dissidente do regime de Riad ter sido visto pela última vez entrando no consulado saudita em Istambul. Num primeiro momento, Trump falou que poderia haver sanções, caso fosse comprovada a responsabilidade saudita na morte. Posteriormente, o presidente americano disse que havia conservado com o rei Salman e que o monarca negou veementemente a responsabilidade saudita no caso.

O governo turco disse acreditar que Khashoggi foi morto no consulado.