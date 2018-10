Kylie Jenner aumenta rumores de casamento após chamar Travis Scott de marido no Instagram

16/10/2018 | 13:11



Os rumores sobre o casamento de Kylie Jenner e Travis Scott estão mais fortes do que nunca. Anteriormente, a empresária o chamou de marido e ainda comentou que quer ter mais filhos com o rapper. Agora, além de o chamar novamente de marido, Kylie postou um vídeo em que diversas decorações que lembram casamento podem ser vistas! Na legenda, a mãe de Stormi Webester, filha do casal, diz:

Só porque as flores são a melhor coisa, obrigada marido!

No vídeo, as flores pareciam ter sido cuidadosamente colocadas dentro e ao redor de seis vasos e tigelas.

Assim que a postagem foi feita, os internautas não se limitaram a dizer nos comentários:

Marido? Casados e nós ainda não sabemos?, escreveu um seguidor.

Ele a chama de esposa, eu acho que eles já se casaram, disse outro.

Até agora, Kylie não se pronunciou sobre os rumores, porém não dá para negar que eles parecem realmente já terem juntado as escovas de dentes, né?