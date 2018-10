Depois de 'La La Land', 'Jogos Vorazes' vai ser exibido com orquestra no Brasil

16/10/2018 | 13:03



Em dezembro, o público brasileiro vai poder conferir um espetáculo que rodou o mundo, a exibição "in concert" do filme La La Land - Cantando Estações, vencedor de seis prêmios do Oscar em 2017. No show, o filme de Damien Chazelle será exibido com uma orquestra executando, ao vivo, os temas do longa. Depois, em maio de 2019, vai ser a vez de outro sucesso de público no cinema ganhar os palcos.

O filme Jogos Vorazes, de 2012, estrelado pela atriz Jennifer Lawrence, também vai ganhar uma sessão "in concert" no Brasil. Vai ser no dia 19 de maio, no Espaço das Américas, em São Paulo.

Uma orquestra vai tocar, ao vivo, a trilha sonora do filme, composta por James Newton Howard, oito vezes indicado ao Oscar, enquanto um telão exibe o longa. Além disso, o público vai poder conferir uma exposição com fotos inéditas da filme, dirigido por Gary Ross.

Baseado na série literária de Suzanne Collins, Jogos Vorazes traz um universo distópico, em que a jovem Katniss Everdeen (Lawrence) se vê obrigada a disputar um torneio mortal, realizado por um regime totalitário que comanda a América do Norte, para salvar sua irmã. O filme teve três sequências e a franquia arrecadou cerca de três bilhões de dólares em todo o mundo.

O espetáculo foi lançado pela produtora Lionsgate no início de 2018, quando se comemora 10 anos do primeiro livro de Collins.

Os ingressos para o show Jogos Vorazes In Concert já começam a ser vendidos nesta terça-feira, 16, na bilheteria online oficial do evento. As entradas custam entre 60 e 320 reais (valor da inteira).

JOGOS VORAZES IN CONCERT

Espaço das Américas. R. Tagipuru, 795. Tel. 3868-5860. Entre R$60 e R$320. 19/5/2019, às 19h30.