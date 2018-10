Samarco começará a operar com um terço da capacidade, diz presidente da Vale

16/10/2018 | 12:41



A Samarco voltará a operar em 2020 com um terço de sua capacidade de produção. A partir daí, irá incrementar a capacidade "lentamente", segundo o presidente da Vale, Fabio Schvartsman, que participou nesta terça-feira, 16, do evento FT Commodities, no Rio de Janeiro. "Falta licença de operação (para Samarco), mas todos os indícios são de que não existirão problemas e, no início de 2020, será possível reiniciar a operação", completou.

Durante o evento, o presidente da Vale informou ainda que os gastos com indenizações já somam R$ 5,3 bilhões, valor este que "não representa nem a metade" do que deve ser endereçado para compensar as pessoas prejudicadas pelo acidente provocado pela mineradora.

Schvartsman também afirmou que negocia com a sócia BHP a composição da Samarco para retomar a operação. "É muito mais importante ter esse recomeço do que saber quem vai administrar a empresa."