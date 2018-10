Miley Cyrus é vista em loja de roupas infantis e aumenta suspeitas de gravidez

16/10/2018 | 12:10



Os fãs de Miley Cyrus foram à loucura investigando a possibilidade de a cantora estar grávida! Segundo a Life & Style Magazine, a cantora quer ter uma família com Liam Hemsworth e sonha em ter uma vida despreocupada com o ator e seus futuros filhos na Austrália.

Os primeiros rumores de gravidez surgiram em novembro de 2017, quando Miley compartilhou a foto de uma papinha de bebê. De acordo com o Hollywood Insider, apesar de ter feito uma piada na legenda para mostrar que não estava grávida, a própria família da cantora se animou com a possibilidade.

Além disso, uma foto foi tirada recentemente, quando Miley foi vista saindo de uma loja de roupas infantis após ter comprado algumas peças com as amigas. Rapidamente, os assessores da celebridade foram procurados para tratar do assunto, mas não comentaram publicamente o flagrante dela dentro da loja. Será que um bebê está a caminho?