Meghan Markle exibe pela primeira vez barriguinha de grávida

16/10/2018 | 12:10



Meghan Markle e príncipe Harry estão em Sydney, na Austrália, em uma viagem que passará por alguns países da Oceania. Após revelar que está esperando o primeiro filho, o casal cumpriu com a agenda de compromissos oficiais e ainda visitou o zoológico de Taronga, onde ficaram pertinho dos coalas!

Nas fotos, é possível notar a barriguinha de grávida de Meghan, que já está começando a ficar visível! O look da duquesa de Sussex ainda tem um detalhe especial: segundo a People, ela estava usando jóias que pertenceram a princesa Diana, e o par de brincos foi usado por ela um ano após o nascimento de Harry.

O casal conheceu e interagiu com diversos fãs que estavam esperando para conhecê-los do lado de fora do Opera House e, ainda segundo a People, em meio a todos que estavam ali, havia uma pessoa especial para Harry: a viúva de guerra Daphne Dunne, de 98 anos de idade. Daphne já encontrou Harry duas vezes, uma em 2015 e outra em 2017. Ele a abraçou e em seguida a apresentou para Meghan, que disse: - Que fantástico! Estou muito feliz por finalmente conhecê-la. Já ouvi muito sobre você. Apenas coisas boas.

Meghan e Harry ainda foram presenteados pelo governador-geral da Austrália, Peter Cosgrove, e sua mulher, Lynne Cosgrove, com os primeiros presentes oficiais do bebê: um canguru de pelúcia e um par de botinhas da marca Ugg, típicas do país!