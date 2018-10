Beto Barbosa registra sessão de quimioterapia e diz: Metade do corpo é de fé e esperança

16/10/2018 | 12:10



Beto Barbosa chocou o público assim que anunciou sua luta contra o câncer e até já desabafou com seus seguidores sobre o assunto. O cantor, que aproveitou o Dia Mundial da Luta Contra o Tabagismo, revelou sentir um amargo arrependimento por ter fumado por muitos anos e ainda contou ter sido vítima de erro médico, assim que iniciou o tratamento contra o câncer de próstata e na bexiga.

Agora, Beto resolveu compartilhar o que está vivendo desde que começou as sessões de quimioterapia e, em seu Instagram, registrou o momento ao dizer:

Comecei a químio às 13h do dia 15/10/2018 e devo terminar às 22h30. Metade do corpo é de fé e esperança, e a outra metade é de cansaço, com a certeza da cura no final. Faltando agora três químios. Deus sempre, escreveu ele, que, no início do mês, celebrou a metade do tratamento, quando faltavam quatro sessões.