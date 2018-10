Victoria Beckham recebe críticas por roupa usada na capa da Vogue Austrália

16/10/2018 | 12:10



Victoria Beckham estampa a capa da edição de novembro da Vogue Austrália, e posou com roupas assinadas por ela mesma para comemorar os dez anos de existência que sua marca está completando.

A designer publicou as fotos do ensaio para a revista em seu Instagram, e acabou recebendo diversas críticas de seus seguidores, pois a parte de cima da produção faz parecer que Victoria fez uma mastectomia, cirurgia de retirada dos seios: Por um momento fiquei confusa com esse sutiã, um tanto quanto perturbador, Parece que ela retirou os seios, Quem foi o responsável por isso?, foram alguns dos questionamentos de seus seguidores.

Victoria não comentou a foto, mas em entrevista para a revista, falou sobre sua carreira nos últimos dez anos. A designer conta que, para ela, é como se sua marca fosse um quinto filho, além de ser difícil de acreditar em tudo que ela já conseguiu conquistar: - O que eu conquistei nestes dez anos é muito mais do que eu já sonhei. Eu sinto como se tivesse feito isso durante toda a minha vida. Eu vivo e respiro esta marca sete dias por semana: nunca desligo, nunca saio de férias ou fico longe do meu celular e do e-mail. Ela é meu quinto filho.