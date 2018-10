Após transplante de células tronco, Claudia Rodrigues volta ao teatro na peça Imprevistos Acontecem

16/10/2018 | 12:10



Claudia Rodrigues está de volta ao trabalho! Segundo o jornal Extra, a atriz estará na peça Imprevistos Acontecem, que estreia no dia 12 de novembro, em Curitiba. A volta da atriz ainda terá um motivo para ser mais especial: ela dividirá o palco com sua filha, Iza Rodrigues, de 16 anos de idade.

Claudia tem esclerose múltipla e foi recentemente recontratada pela Globo, após determinação da justiça. Além disso, ela ainda recebeu dois convites para levar toda a história de vida e luta contra a doença para o cinema.

Ainda segundo a publicação, a empresária da atriz, Adriane Bonato, conta que Claudia conseguiu acabar com a fadiga que tinha após um transplante de células tronco, e agora não tem mais problemas em fazer qualquer trabalho que exija se locomover.

- O transplante deu condições para ela tratar as sequelas da doença. Falta pouco para ela chegar ao impossível para a medicina, que é reverter as sequelas da esclerose. Até o fim do ano que vem, ela não vai apresentar mais nenhuma sequela.