Radialista Gil Gomes morre em SP aos 78 anos

16/10/2018 | 10:15



O apresentador e radialista Gil Gomes morreu nesta terça-feira, 16, aos 78 anos. Ele passou mal na segunda-feira, 15, e foi levado ao Hospital São Paulo, na zona sul da capital paulista, mas não resistiu. A causa da morte ainda não foi divulgada, tampouco informações sobre velório. O radialista sofria com mal de Parkinson desde 2005.

Gil Gomes iniciou sua carreira na extinta Rádio Marconi, na década de 1960. Os gestos, a voz e o visual do jornalista foram características que o marcaram como o repórter policial do jornal diário "Aqui Agora", exibido pelo SBT entre 1991 e 1997.

"Sempre gostei de roupas de cores fortes e estampadas por causa da alegria que elas passam", comentou Gomes em 2011.

Em entrevista em 2011 ao jornal O Estado de S> Paulo, Gil Gomes rememorou com saudosismo os tempos de televisão, em que diz ter trabalhado com "a seleção brasileira de repórteres". Da equipe do programa, destacam-se os jornalistas César Tralli e Sônia Abrão. "Quando eu falei do PCC pela primeira vez, chamaram de jornalismo lixo. O que eu falava naquela época está acontecendo agora", disse.