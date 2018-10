May pede união do gabinete britânico para superar impasse do Brexit

16/10/2018 | 10:14



A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, pediu hoje união ao seu gabinete para superar o impasse das negociações sobre o "Brexit", como é conhecido o processo para a retirada do país da União Europeia.

Durante uma reunião de três horas com seu gabinete, May disse que "o governo precisa se unir e se manter firme".

Um dia antes do início de uma reunião de cúpula da UE, em Bruxelas, as conversas entre britânicos e a UE estão travadas desde o fim de semana, por causa de divergências sobre como manter o fluxo de bens entre a Irlanda, que pertence ao bloco, e a Irlanda do Norte, que faz parte do Reino Unido, depois que o Brexit for concluído.

A UE aguarda novas propostas do Reino Unido. Mas o espaço de manobra de May é limitado, devido a divisões dentro de seu Partido Conservador e por sua dependência em relação ao Partido Unionista Democrático da Irlanda do Norte, que se opõe a qualquer tipo de acordo para a fronteira.

Já o principal negociador da UE para o Brexit, Michel Barnier, disse hoje que as partes não deverão chegar a um acordo antes de novembro, após o recente impasse nas discussões.

Segundo Barnier, é preciso mais tempo para que Reino Unido e UE alcancem um "acordo geral".

O Reino Unido deverá sair da UE oficialmente em 29 de março do próximo ano, mas é necessário que um acordo seja fechado nas próximas semanas para que os Parlamentos da UE e britânico tenham tempo hábil de ratificá-lo. Fonte: Associated Press.