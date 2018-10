Tara Reid, atriz de American Pie, é expulsa de avião após confusão

16/10/2018 | 10:10



Tara Reid, atriz conhecida por filmes como American Pie e Josie e as Gatinhas se envolveu em mais uma polêmica. Desta vez, a atriz não conseguiu viajar de avião de Los Angeles para Nova York, já que na última segunda-feira, dia 15, ela foi expulsa do voo após arrumar confusão.

Em vídeo divulgado pelo TMZ, a loira aparece deixando a aeronave com seu cachorro no colo. Fontes disseram que Tara estava totalmente transtornada e reclamando que seu assento estava errado. Depois, ela voltou a causar ao pedir um travesseiro extra. Os comissários de bordo tentaram apaziguar a situação, mas já era tarde demais.

O piloto do avião, que já tinha deixado os portões do aeroporto, resolveu voltar e anunciou que o motivo seria um problema com um passageiro. Nenhum policial foi chamado e Tara concordou em deixar o voo. Para o site, a atriz contou que estava aborrecida pois tinha comprado um assento na janela e estava apertada, pois a passageira da frente tinha deitado o banco. Ela chegou a pegar um voo alternativo para chegar em Nova York.

Que situação!