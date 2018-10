Will Smith revela que mulher chorou por 45 dias seguidos devido à crise no casamento

16/10/2018 | 10:10



A família de Will Smith é cercada de polêmicas, isso não podemos negar! Recentemente, o ator chocou ao revelar que, durante o ápice da crise em seu casamento, a mulher chegou a chorar por 45 dias seguidos!

A revelação aconteceu durante sua participação no programa de Jada em sua conta oficial no Facebook onde não só ele e ela estavam presentes, mas a filha mais nova do casal, Willow, e a sogra do ator.

Na gravação, Smith diz:

- Houve um período no qual a mamãe acordava e chorava, por 45 dias seguidos, eu comecei a registrar isso em um diário, contou à filha.

Além disso, em determinado momento da gravação, Will e Jada explicam que não se consideram nem marido e esposa atualmente:

- Somos parceiros da vida, fala a atriz.