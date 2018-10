Com dores, Halep desiste de Moscou para ter condições de jogar WTA Finals

16/10/2018 | 09:56



Um dia depois de garantir a liderança do ranking até o fim do ano, a tenista romena Simona Halep anunciou nesta terça-feira que não vai disputar o Torneio de Moscou, nesta semana. A número 1 do mundo alegou dores nas costas para ficar de fora, na tentativa de estar em melhores condições para o WTA Finals.

"Eu realmente queria jogar aqui em Moscou, mas infelizmente minhas costas ainda estão doendo. E eu não quero assumir riscos desnecessários. Estou decepcionada por desistir da competição, mas sei que é importante colocar a minha saúde em primeiro lugar", declarou a romena.

O objetivo da líder do ranking é estar em boas condições físicas para competir em Cingapura, no Finals, onde estarão as oito melhores tenistas da temporada. Será o torneio que vai encerrar a temporada, entre os dias 21 e 28 deste mês. Em Moscou, ela será substituída pela grega Valentini Grammatikopoulou, que entrará na chave como "lucky loser".

Halep não compete desde o fim de setembro, quando caiu na estreia no Torneio de Pequim. Foi sua terceira derrota seguida em uma estreia. O mesmo havia acontecido em Wuhan e também no US Open, o último Grand Slam do ano.

Logo após a sequência ruim de resultados, a líder do ranking explicou que fazia tratamento para se recuperar de uma hérnia de disco, problema que fez a brasileira Beatriz Haddad Maia passar por cirurgia em maio. Halep, contudo, tenta evitar o procedimento cirúrgico neste momento da temporada.