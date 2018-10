Obituário - 16 de outubro de 2018

Ademir Medici

16/10/2018



Santo André



Américo Lopes Gil, 90. Natural e Cravinhos (SP). Residia em Utinga, Santo André. Dia 14. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.



Aparecida Costa Demo, 88. Natural de Mirassol (SP). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Benedita da Conceição, 84. Natural de Guaxupé (MG). Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Fiori Terencio, 84. Natural de Jaguariúna (SP). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Belmiro Baptista Gomes Junior, 83. Natural de São Carlos (SP). Residia no Centro de Santo André. Dia 14. Cemitério Municipal de São Carlos (SP).



José Rodrigues de Sousa Filho, 83. Natural de Itajubá (MG). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 14. Memorial Jardim Santo André.



Josemira Nunes Pereira, 80. Natural de Serra Talhada (PE). Residia no Parque Jaçatuba, em Sano André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Genésio André Teles, 78. Natural de Brejões (BA). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Aparecida Lima, 74. Natural de Socorro (SP). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 13. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



Orlando Alves de Lima, 74. Natural de Bilac (SP). Residia em Santo André. Dia 13, em São Bernardo. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



José Pereira dos Santos, 71. Natural de Januária (MG). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 14. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.



Elisbão José de Oliveira, 70. Natural do Estado de Pernambuco. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Valdir Reis de Morais, 58. Natural da Lagoa da Prata (MG). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 14. Memorial Jardim Santo André.



Mateus Vieira de Almeida, 43. Natural de Poções (BA). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Autônomo. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Kleiton Silva do Nascimento, 9. Natural de Santo André. Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



São Bernardo



Helena Maria da Silva, 89. Natural de Contendas do Sincorá (BA). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério de Pedro de Toledo (SP).



Rosa Josefa dos Santos, 89. Natural de São José de Piranhas (PB). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério dos Casa.



José Tecco Sobrinho, 84. Natural de Arceburgo (MG). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 13. Jardim da Colina.



Maria Raimunda da Silva Braz, 84. Natural de Moeda (MG). Residia no Jardim Andréa Demarchi, em São Bernardo. Dia 13. Jardim da Colina.



Cristina de Jesus Gabriel, 83. Natural de Portugal. Residia no Jardim Fada, em São Bernardo. Dia 13. Jardim da Colina.



Maria Cecília da Cruz, 81. Natural de Aracaju (SE). Residia em São Paulo (SP). Dia 10. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.



Olga Baptista Escudeiro, 81. Natural de São Paulo (SP). Residia em Peruíbe (SP). Dia 13, em São Bernardo. Cemitério de Santo Amaro, em São Paulo (SP).



Pedro Martins da Costa, 80. Natural de Passos (MG). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 12. Jardim da Colina.



Francisco Pereira Leite, 79. Natural de Picos (PI). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 11. Jardim da Colina.



Maria Aparecida Morales Cimino, 75. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 11. Jardim da Colina.



Maria de Lourdes Lopes, 73. Natural de Sanharo (PE). Residia em São Paulo (SP). Dia 12. Cemitério de Itaquera, Vila Carmosina, em São Paulo (SP).



Manoel Freire de Jesus, 72. Natural de Icararé (BA). Residia no Sítio Bom Jesus, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério dos Casa.



Maria Aparecida de Lima, 71. Natural de Jandaia do Sul (PR). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 14, em Santo André. Cemitério dos Casa.



Valdemar Rosa Irias, 71. Natural de Amparo da Serra (MG). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério dos Casa.



Terezinha Francisca dos Santos, 68. Natural de Aramirim (MG). Residia no Aldo do Jardim Industrial, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério dos Casa.



Paulo Marcio Portella, 66. Natural de São Caetano. Residia no Parque Espacial, em São Bernardo. Dia 13. Jardim da Colina.



Palmira Maria de Sousa, 64. Natural de Cândido Sales (BA). Residia em São Paulo (SP). Dia 11, em São Bernardo. Vale da Paz.



Maria Lúcia Coelho, 61. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério dos Casa.



Thiago Pfeng Soares Braz, 32. Natural de São Paulo (SP). Residia no Parque São Bernardo, em São Bernardo. Operador de telemarketing. Dia 13, em Santo André. Cemitério dos Casa.



São Caetano



Judit Tita Panagassi, 108. Natural de São Caetano. Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 13. Cemitério das Lágrimas.



Tercilia Jessio Mantelato, 92. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 10. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Eleonora da Ros, 89. Natural de São Caetano. Residia em São Caetano. Dia 13, em São Bernardo. Crematório Vila Alpina.



Seiti Suyama, 89. Natural de São Caetano. Residia no bairro Oswaldo Cruz, em São Caetano. Dia 10. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Alice Moscatelli Mariotti, 88. Natural de Sertãozinho (SP). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 10, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Delfina da Encarnação Abreu, 86. Natural de São Caetano. Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 12. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Dulce Sachetto Garbim, 82. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Califórnia, em São Paulo (SP). Dia 12. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Terezinha Maria da Silva, 79. Natural de São Caetano. Residia bairro Cerâmica. Dia 10. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



César Broglia, 77. Natural de Duartina (SP). Residia na Vila Alpina, em São Paulo (SP). Dia 14, em Santo André. Cemitério das Lágrimas.



Diadema



Luiz de Sousa Lima, 86. Natural de Pocinhos (PB). Residia em Diadema. Dia 13, em São Bernardo. Vale da Paz.



Albertino do Amaral Santos, 84. Natural de Água Branca (SP). Residia em Diadema. Dia 13, em São Bernardo. Cemitério dos Casa.



Carmen Ricco Traba Oliveira, 82. Natural de Neves Paulista (SP). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 14. Cemitério Municipal.



Magdalena Pedro de Godoy, 82. Natural de Cabrália Paulista (SP). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 14. Cemitério Municipal.



Orestes Rodrigues dos Santos, 81. Natural de Cunha (SP). Residia no Parque Reid, em Diadema. Dia 14. Cemitério Municipal.



Jacir Gonçalves, 75. Natural de Araçatuba (SP). Residia em Diadema. Dia 12, em São Bernardo. Jardim da Colina.



Isabel Martins da Silva, 60. Natural de Planaltina (GO). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 13. Cemitério Municipal.



Jozenilson Oliveira Sousa, 55. Natural de Barra (BA). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 14. Cemitério Municipal.



José Bezerra da Silva, 51. Natural de Anádia (AL). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 13. Cemitério Municipal.



Henrique Pereira Julião, 26. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim das Nações, em Diadema. Vendedor. Dia 14, em Santo André. Vale da Paz.



Mauá



Luiz Fosquiani, 78. Natural de Tupã (SP). Residia no Centro de Santo André. Metalúrgico. Dia 14. Vale dos Pinheirais.