Com o Senegal, Mané sofre fratura no polegar e vira dúvida no Liverpool

16/10/2018 | 09:30



O atacante Sadio Mané se tornou mais uma preocupação para o técnico Jürgen Klopp, no Liverpool. O jogador se machucou em partida da seleção do Senegal e virou dúvida para a sequência dos jogos do clube inglês. Mané sofreu uma fratura no dedo polegar da mão esquerda e não tem prazo definido para o seu retorno aos gramados.

A lesão aconteceu na partida de Senegal contra o Sudão no sábado, em rodada das Eliminatórias da Copa Africana de Nações. O time senegalês venceu por 3 a 0. E não terá o atacante para o segundo jogo contra o mesmo rival, nesta terça, de acordo com o médico Abdourahmane Fedior, da seleção.

Segundo o técnico da equipe, Aliou Cisse, o atleta viajou com a seleção para o segundo jogo, mas não entrará em campo. A lesão foi constatada em exame de raio X realizado na segunda. O departamento médico do Liverpool não se manifestou sobre o problema físico do atacante.

Mas é quase certa sua baixa para o jogo contra o Huddersfield Town, no sábado, na retomada do Campeonato Inglês após as datas Fifa. O time briga pela liderança da tabela, ao lado de Chelsea e Manchester City, todos com 20 pontos.

Curiosamente, Mané não é o único jogador do time inglês a sofrer uma lesão nos últimos dias com sua seleção. O mesmo aconteceu com Mohamed Salah, machucado em partida da seleção do Egito, pela mesma competição. Por conta de uma contusão muscular, o jogador foi dispensado mais cedo pela equipe para pode iniciar o tratamento com o Liverpool.