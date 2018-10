UE busca solução política para crise na Venezuela

16/10/2018 | 08:32



A União Europeia (UE) estuda criar um "grupo de contato" para facilitar uma solução política na Venezuela, indicou nesta segunda-feira, 15, a chefe da diplomacia europeia, Federica Mogherini, afirmando que a política de sanções contra autoridades venezuelanas vai se manter inalterada.

O objetivo seria buscar uma forma "de estar em contato com diferentes partes", tanto do governo do presidente Nicolás Maduro como da oposição, "envolvendo alguns atores regionais e internacionais", acrescentou Mogherini. A União Europeia impôs no último ano sanções contra a Venezuela por prejudicar a democracia, o Estado de direito e os direitos humanos. Fonte: Associated Press.