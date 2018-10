Guardia vai a Londres receber homenagem da Câmara Brasileira de Comércio

16/10/2018 | 08:04



O ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, viaja no período de 7 a 10 de novembro para Londres, onde irá participar da cerimônia de outorga do Prêmio Personalidade do Ano 2018 da Câmara Brasileira de Comércio no Reino Unido. As informações estão publicadas na edição desta terça-feira, 16, do Diário Oficial da União (DOU).