Alexandre Parola deixa a presidência da EBC

16/10/2018 | 08:01



O diplomata Alexandre Guido Lopes Parola deixou o cargo de diretor-presidente da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) nesta segunda-feira, dia 15. A exoneração "a pedido" de Parola está publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, 16.

O embaixador, que era porta-voz do presidente Michel Temer, assumiu o comando da EBC em maio deste ano e a expectativa era de que ele ficasse à frente da empresa até dezembro, para poder seguir para Genebra (Suíça), onde exercerá o cargo de delegado permanente do Brasil junto à Organização Mundial do Comércio (OMC).

A saída de Parola, no entanto, foi antecipada em dois meses. A indicação de um novo titular para a EBC ainda não foi divulgada pelo governo.